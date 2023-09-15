Бутаков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1776
Дата смерти1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1776
Место жительства
С 1811
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1819 по 1822
г. Рига, Рижский уезд Лифляндской губернии
Место жительства
С 1831 по 1865
г. Николаев, Херсонская губерния
Смерть
1865
г. Николаев, Херсонская губерния