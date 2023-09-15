Бутаков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Иван Николаевич

Место рождения

Пчелкино, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

24.06.1776

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Пчелкино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1776
Пчелкино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1811
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1819 по 1822
г. Рига, Рижский уезд Лифляндской губернии
Место жительства
С 1831 по 1865
г. Николаев, Херсонская губерния
Смерть
1865
г. Николаев, Херсонская губерния
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