Кесадо (Федотова) Виктория Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1986
Рождение ребёнка
23.09.2008
Дочь: Кесадо Арина Константиновна
Отец ребёнка: Кесадо Константин Владимирович
Рождение ребёнка
30.04.2019
Сын: Кесадо Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Кесадо Константин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно