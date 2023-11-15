Кесадо (Федотова) Виктория Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кесадо (Федотова) Виктория Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1986

Отец: Федотов Владимир Иванович

Мать: Федотова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
23.09.2008

Дочь: Кесадо Арина Константиновна

Отец ребёнка: Кесадо Константин Владимирович

Рождение ребёнка
30.04.2019

Сын: Кесадо Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Кесадо Константин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кесадо Константин Владимирович

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