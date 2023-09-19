Чернозуб Иван Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернозуб Иван Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернозуб Елена Ярославовна

Рождение ребёнка
02.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернозуб Елена Ярославовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернозуб Елена Ярославовна

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