Чернозуб Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернозуб Елена Ярославовна
Рождение ребёнка
02.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернозуб Елена Ярославовна
Бракосочетание
Неизвестно