Тряпкина (Осипова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряпкина (Осипова) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаян Нина Васильевна

Отец ребёнка: Тряпкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Тряпкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Тряпкин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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