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Ражев Владимир Васильевич

Место рождения

Пузырёво, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

13.08.1954

Дата смерти

21.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1954

Отец: Ражев Василий Васильевич

Мать: Ражева Мария Тимофеевна

Пузырёво, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ражева Людмила Николаевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
21.01.2017
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