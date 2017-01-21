Ражев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1954
Дата смерти21.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1954
Отец: Ражев Василий Васильевич
Мать: Ражева Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ражева Людмила Николаевна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
21.01.2017