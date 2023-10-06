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Малышев Михайло Яковлевич

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Место рождения

деревня Строганово

Дата рождения

17.11.1791 ст.

Дата смерти

18.10.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1791 ст.

Отец: Малышев Яков Иванович

Мать: Малышева Настасья Григорьевна

деревня Строганово
Бракосочетание
До 1811

Жена: Малышева Екатерина Ивановна

деревня Строганово
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Малышева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна

деревня Строганово
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малышев Тарас Михайлович

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна

деревня Строганово
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Малышева Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна

деревня Строганово
Рождение ребёнка
1822

Сын: Малышев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна

деревня Строганово
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Малышева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна

деревня Строганово
Рождение ребёнка
10.10.1827 ст.

Сын: Малышев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна

деревня Строганово
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Малышева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна

деревня Строганово
Смерть
18.10.1862 ст.
деревня Строганово
Работал мельником. Похоронен на приходском кладбище в селе Савинское.
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