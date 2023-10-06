Малышев Михайло Яковлевич
Место рождениядеревня Строганово
Дата рождения17.11.1791 ст.
Дата смерти18.10.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1791 ст.
деревня Строганово
Бракосочетание
До 1811
деревня Строганово
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Малышева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна
деревня Строганово
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна
деревня Строганово
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Малышева Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна
деревня Строганово
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна
деревня Строганово
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Малышева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна
деревня Строганово
Рождение ребёнка
10.10.1827 ст.
Сын: Малышев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна
деревня Строганово
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Малышева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Ивановна
деревня Строганово
Смерть
18.10.1862 ст.
деревня Строганово
Работал мельником. Похоронен на приходском кладбище в селе Савинское.