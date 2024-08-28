Виноградов Арсений Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова (Виноградова) Наталья Арсеньевна
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Голощекина (Виноградова) Елизавета Арсеньевна
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична
Рождение ребёнка
18.10.1896
Дочь: Виноградова Екатерина Арсеньевна
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична
Рождение ребёнка
После 1896
Дочь: Виноградова Ирина Арсеньевна
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична
Рождение ребёнка
После 1896 ст.
Сын: Виноградов Леонид Арсеньевич
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична
Смерть
1917
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
От болезни