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Виноградов Арсений Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Виноградов Хрисанф Ильич

Мать: Виноградова (Косаткина) Анисья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Елизавета Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова (Виноградова) Наталья Арсеньевна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Голощекина (Виноградова) Елизавета Арсеньевна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична

Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: Виноградова Екатерина Арсеньевна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична

Рождение ребёнка
После 1896

Дочь: Виноградова Ирина Арсеньевна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична

Рождение ребёнка
После 1896 ст.

Сын: Виноградов Леонид Арсеньевич

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Лукинична

Смерть
1917
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
От болезни

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