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Разиньков Сергей Валентинович

Место рождения

Деревня Нижнее Косиново, Курская область

Дата рождения

06.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Нижнее Косиново, Курская область
Рождение ребёнка
01.04.1986

Дочь: Лукьяненкова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Разинькова Ирина Борисовна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькова Ирина Борисовна

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