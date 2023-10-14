Разиньков Сергей Валентинович
Место рожденияДеревня Нижнее Косиново, Курская область
Дата рождения06.10.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Нижнее Косиново, Курская область
Рождение ребёнка
01.04.1986
Дочь: Лукьяненкова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Разинькова Ирина Борисовна
Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно