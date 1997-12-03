Рыбакина (Ещеева) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакина (Ещеева) Александра Павловна

Место рождения

Тетюшский район с. Жуково

Дата рождения

17.11.1917

Дата смерти

03.12.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1917

Отец: Ещеев Павел Дмитриевич

Мать: Ещеева Графена

Тетюшский район с. Жуково
Рождение ребёнка
01.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбакин Федор Михайлович

Набережные Челны
Смерть
03.12.1997
п. Октябрьский, Татарстан, Россия
Похороны
Неизвестно
п. Октябрьский, Татарстан, Россия
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