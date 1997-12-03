Рыбакина (Ещеева) Александра Павловна
Место рожденияТетюшский район с. Жуково
Дата рождения17.11.1917
Дата смерти03.12.1997
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1917
Отец: Ещеев Павел Дмитриевич
Мать: Ещеева Графена
Тетюшский район с. Жуково
Рождение ребёнка
01.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбакин Федор Михайлович
Набережные Челны
Смерть
03.12.1997
п. Октябрьский, Татарстан, Россия
Похороны
Неизвестно
п. Октябрьский, Татарстан, Россия