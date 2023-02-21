Баранова (Феофанова) Вера Петровна
Место рожденияРоссия Кемеровская область, г.Новокузнецк
Дата рождения08.05.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1959
Россия Кемеровская область, г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
30.09.1982
Дочь: Губарь Яна Александровна
Отец ребёнка: Баранов Александр Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1985
Сын: Баранов Александр Александрович
Отец ребёнка: Баранов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно