Баранова (Феофанова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Феофанова) Вера Петровна

Место рождения

Россия Кемеровская область, г.Новокузнецк

Дата рождения

08.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1959

Отец: Феофанов Петр Иванович

Мать: Феофанова Антонина Александровна

Россия Кемеровская область, г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
30.09.1982

Дочь: Губарь Яна Александровна

Отец ребёнка: Баранов Александр Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.12.1985

Сын: Баранов Александр Александрович

Отец ребёнка: Баранов Александр Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Александр Петрович

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