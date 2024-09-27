Мелания Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно