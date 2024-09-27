Мелания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелания Петровна

Мелания Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.