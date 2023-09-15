Якимук (Самуйлик) Дарья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимук (Самуйлик) Дарья Леонидовна

Якимук (Самуйлик) Дарья Леонидовна

Место рождения

Пружаны, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

17.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1993

Отец: Самуйлик Леонид Анатольевич

Мать: Самуйлик Валентина Владимировна

Пружаны, Пружанский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close