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Якимук (Самуйлик) Дарья Леонидовна
Якимук (Самуйлик) Дарья Леонидовна
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Место рождения
Пружаны
, Пружанский район, Брестская область
Дата рождения
17.04.1993
Пол
Женский
Отец
Самуйлик Леонид Анатольевич
1963 г.р.
Мать
Самуйлик (Калантаева) Валентина Владимировна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1993
Отец:
Самуйлик Леонид Анатольевич
Мать:
Самуйлик Валентина Владимировна
Пружаны
, Пружанский район, Брестская область
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