Доронина (Доронина) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Доронина) Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Доронин Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вознесенская Мария Федоровна

Отец ребёнка: Доронин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Доронин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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