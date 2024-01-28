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Улезьков Осип Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1849

Отец: Улезьков Еремей Яковлевич

Мать: Улезькова Анна Николаевна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Смерть
Неизвестно

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