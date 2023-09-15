Бикмухамет Альмухамет углы
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Альмухамет Ермухамет углы
Мать: Мухибземал Ишмурат кызы
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варганиса Бикмухамет кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хайкитдин Бикмухамет углы
Мать ребёнка: Минливафа Латып кызы
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Хамдиниса Бикмухамет кызы
Мать ребёнка: Минливафа Латып кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минливафа Латып кызы
Смерть
Неизвестно