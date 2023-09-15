Бикмухамет Альмухамет углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухамет Альмухамет углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Альмухамет Ермухамет углы

Мать: Мухибземал Ишмурат кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варганиса Бикмухамет кызы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хайкитдин Бикмухамет углы

Мать ребёнка: Минливафа Латып кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Хамдиниса Бикмухамет кызы

Мать ребёнка: Минливафа Латып кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минливафа Латып кызы

Смерть
Неизвестно
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