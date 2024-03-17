Ващенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ващенко Анисим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ващенко Александр
Мать ребёнка: Ващенко (Виноградова) Мария
Рождение ребёнка
20.05.1926
Дочь: Болдырева (Ващенко) Елена
Мать ребёнка: Ващенко (Виноградова) Мария
Смерть
Неизвестно