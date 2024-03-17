Ващенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ващенко Анисим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ващенко (Виноградова) Мария

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ващенко Александр

Мать ребёнка: Ващенко (Виноградова) Мария

Рождение ребёнка
20.05.1926

Дочь: Болдырева (Ващенко) Елена

Мать ребёнка: Ващенко (Виноградова) Мария

Смерть
Неизвестно

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