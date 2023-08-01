Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1867
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1867
Отец: Аксенов Архип Феофилактович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Трунов Тихон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Трунов Лаврентий Дементьевич
Рождение ребёнка
16.07.1897
Сын: Трунов Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Трунов Лаврентий Дементьевич
Св. О рож. I-VO 027696 от 17.07.1958
Рождение ребёнка
13.09.1901
Дочь: Любовь Лаврентьевна
Отец ребёнка: Трунов Лаврентий Дементьевич
Рождение ребёнка
04.11.1909
Сын: Трунов Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Трунов Лаврентий Дементьевич
Св. О рож 22.12.1954
Смерть
1950