Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1867

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1867

Отец: Аксенов Архип Феофилактович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Трунов Тихон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Трунов Лаврентий Дементьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1897

Сын: Трунов Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Трунов Лаврентий Дементьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож. I-VO 027696 от 17.07.1958
Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: Любовь Лаврентьевна

Отец ребёнка: Трунов Лаврентий Дементьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1909

Сын: Трунов Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Трунов Лаврентий Дементьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож 22.12.1954
Смерть
1950
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