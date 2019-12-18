Денисова (Верижникова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Верижникова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

18.12.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1951

Дочь: Калмыкова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Денисов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
11.05.1955

Сын: Denissov Виталий Викторович

Отец ребёнка: Денисов Виктор Григорьевич

Смерть
18.12.2019
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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