Денисова (Верижникова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1927
Дата смерти18.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1951
Дочь: Калмыкова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Денисов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
11.05.1955
Сын: Denissov Виталий Викторович
Отец ребёнка: Денисов Виктор Григорьевич
Смерть
18.12.2019
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область