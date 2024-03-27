Халиуллин Гумар Миннашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Гумар Миннашевич

Место рождения

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

06.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1918

Отец: Халиуллин Миннаша

Мать: Магруй

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайникамал

Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайникамал

Смерть
Неизвестно

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