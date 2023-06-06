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Ярова Наталья Валерьевна
Ярова Наталья Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1980
Пол
Женский
Отец
Горшков Валерий
Мать
Горшкова Татьяна Михайловна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1980
Отец:
Горшков Валерий
Мать:
Горшкова Татьяна Михайловна
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