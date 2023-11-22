Киселев Ефим Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Ефим Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Егор Корнилович

Мать: Киселева Елена Ильинична

Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Киселев Федор Ефимович

Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Киселев Александр Ефимович

Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна

Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Киселев Тихон Ефимович

Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.09.1903

Дочь: Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.1906

Сын: Киселев Даниил Евфимиевич

Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Степан Евфимиевич

Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселев Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
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