Киселев Ефим Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Егор Корнилович
Мать: Киселева Елена Ильинична
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1898
Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1900
Сын: Киселев Александр Ефимович
Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна
Рождение ребёнка
14.06.1901
Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна
Рождение ребёнка
04.09.1903
Дочь: Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна
Рождение ребёнка
16.12.1906
Сын: Киселев Даниил Евфимиевич
Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Степан Евфимиевич
Мать ребёнка: Киселев Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселев Вера Михайловна
Смерть
Неизвестно