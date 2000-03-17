Кирин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1931
Дата смерти17.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1957
Сын: Кирин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2000