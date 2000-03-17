Кирин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1931

Дата смерти

17.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1957

Сын: Кирин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.2000
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