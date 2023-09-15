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Игонин Станислав Иванович

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Место рождения

Тейсин, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

20.12.1940

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1940

Отец: Игонин Иван Фатеевич

Мать: Иванова Наталья Ивановна

Тейсин, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.08.1974

Сын: Игонин Алексей Станиславович

Мать ребёнка: Шомко Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шомко Наталья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шомко Наталья Максимовна

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