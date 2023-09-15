Игонин Станислав Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1940
Отец: Игонин Иван Фатеевич
Мать: Иванова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1974
Сын: Игонин Алексей Станиславович
Мать ребёнка: Шомко Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шомко Наталья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шомко Наталья Максимовна