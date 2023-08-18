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Гмызин Игнатий Семенов

Место рождения

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

После 1739

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Гмызин Семен (Сенка) Макаров

Мать: Гмызина Анна Степанова

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гмызин Василий Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1739
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