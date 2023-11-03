Ташланов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташланов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Ташланов Иван Семенов

Мать: Ташланова Ефросинья Прокофьева

Рождение ребёнка
28.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ташланова Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ташланова Ольга Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташланова Ольга Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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