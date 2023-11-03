Ташланов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Рождение ребёнка
28.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ташланова Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ташланова Ольга Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно