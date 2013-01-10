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Сизиков Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1940

Дата смерти

10.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Сизиков Олег Александрович

Мать ребёнка: Голобокова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1979

Сын: Сизиков Денис Александрович

Мать ребёнка: Голобокова Галина Ивановна

Смерть
10.01.2013
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