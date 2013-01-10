Сизиков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1940
Дата смерти10.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1969
Сын: Сизиков Олег Александрович
Мать ребёнка: Голобокова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1979
Сын: Сизиков Денис Александрович
Мать ребёнка: Голобокова Галина Ивановна
Смерть
10.01.2013