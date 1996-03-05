Часовников Геннадий
Место рожденияЗыряновск, Казахстан
Дата рождения14.10.1927
Дата смерти05.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Отец: Часовников Павел
Мать: Часовникова ?
Зыряновск, Казахстан
Военная служба
С 18.08.1944 по ?.02.1945
Павлодар, Казахстан
Павлодарская военная авиашкола, курсант
Военная служба
С 1945 по 1946
Бугуруслан, Россия
Авиашкола, курсант
Военная служба
С 1946 по 1948
22 военная авиашкола-курсант, воздушный стрелок-радист
Военная служба
С 1948 по 18.?.1952
Австрия
674 бомбардировочный авиаполк-воздушный стрелок-радист
Рождение ребёнка
11.07.1959
Сын: Часовников Владимир
Мать ребёнка: Часовникова Валентина Степановна
Бородулихинский район, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часовников Павел
Мать ребёнка: Часовникова Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1996
Бородулихинский район, Казахстан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бородулихинский район, Казахстан