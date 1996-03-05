Часовников Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовников Геннадий

Место рождения

Зыряновск, Казахстан

Дата рождения

14.10.1927

Дата смерти

05.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: Часовников Павел

Мать: Часовникова ?

Зыряновск, Казахстан
Военная служба
С 18.08.1944 по ?.02.1945
Павлодар, Казахстан
Павлодарская военная авиашкола, курсант
Военная служба
С 1945 по 1946
Бугуруслан, Россия
Авиашкола, курсант
Военная служба
С 1946 по 1948
22 военная авиашкола-курсант, воздушный стрелок-радист
Военная служба
С 1948 по 18.?.1952
Австрия
674 бомбардировочный авиаполк-воздушный стрелок-радист
Рождение ребёнка
11.07.1959

Сын: Часовников Владимир

Мать ребёнка: Часовникова Валентина Степановна

Бородулихинский район, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часовников Павел

Мать ребёнка: Часовникова Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовникова Валентина Степановна

Смерть
05.03.1996
Бородулихинский район, Казахстан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бородулихинский район, Казахстан
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