Коровин Кирила Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коровин Никита Кириллович
Мать ребёнка: Коровина Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коровин Артемий Кириллович
Мать ребёнка: Коровина Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Коровин Василий Кириллович
Мать ребёнка: Коровина Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Коровина Катерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно