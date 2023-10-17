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Коровин Кирила Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Коровин Никита Васильевич

Мать: Коровина Авдотья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Коровин Никита Кириллович

Мать ребёнка: Коровина Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Коровин Артемий Кириллович

Мать ребёнка: Коровина Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Коровин Василий Кириллович

Мать ребёнка: Коровина Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Коровин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Коровина Катерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Катерина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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