Яков Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Агапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Агап Васильевич

Мать: Мавра Сергеевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Степанида Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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