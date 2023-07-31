Яков Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Агап Васильевич
Мать: Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Степанида Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Матвеевна
Смерть
Неизвестно