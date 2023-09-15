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Мельник Леонтий Дмитриевич
Мельник Леонтий Дмитриевич
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Место рождения
Кульчины
, Хмельницька область
Дата рождения
18.06.1894 ст.
Дата смерти
28.?.1951
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Кульчины
, Хмельницька область
Смерть
28.?.1951
Киев
, Киевский уезд
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