Мельник Леонтий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Леонтий Дмитриевич

Место рождения

Кульчины, Хмельницька область

Дата рождения

18.06.1894 ст.

Дата смерти

28.?.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кульчины, Хмельницька область
Смерть
28.?.1951
Киев, Киевский уезд
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