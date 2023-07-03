Гундорина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.?
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности