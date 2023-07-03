Гундорина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундорина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.?

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1973

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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