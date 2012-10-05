Родионов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1929

Дата смерти

05.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1957

Дочь: Родионова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Родионова Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.01.1959

Дочь: Крупнова Галина Александровна

Мать ребёнка: Родионова Екатерина Афанасьевна

Смерть
05.10.2012
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