Родионов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1929
Дата смерти05.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1957
Дочь: Родионова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Родионова Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.01.1959
Дочь: Крупнова Галина Александровна
Мать ребёнка: Родионова Екатерина Афанасьевна
Смерть
05.10.2012