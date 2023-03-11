Киселева Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Александра Константиновна

Киселева Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close