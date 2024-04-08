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Султанова Ильнар Фанисовчи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова (Прощенко) Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
12.11.2009

Сын: Султанов Данил Ильнарович

Мать ребёнка: Султанова (Прощенко) Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.2014

Сын: Султанов Руслан Ильнарович

Мать ребёнка: Султанова (Прощенко) Дарья Николаевна

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