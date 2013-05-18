Балабанов Алексей Октябринович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабанов Алексей Октябринович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

25.02.1959

Дата смерти

18.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.05.2013
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
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