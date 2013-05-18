Балабанов Алексей Октябринович
Место рождения
Дата рождения25.02.1959
Дата смерти18.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.05.2013
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург