Фроловичева Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1927
Дата смерти13.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1947
Сын: Фроловичев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Фроловичев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
18.11.1965
Сын: Фроловичев Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Фроловичев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2009