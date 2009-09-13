Фроловичева Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроловичева Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1927

Дата смерти

13.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1947

Сын: Фроловичев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Фроловичев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
18.11.1965

Сын: Фроловичев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Фроловичев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроловичев Михаил Александрович

Смерть
13.09.2009
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