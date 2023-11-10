Евгений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1889 ст.
Дата смерти12.01.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1889 ст.
Отец: Сергей Алексеевич
Мать: ??Дарья Косьминична
Крещение
05.12.1889 ст.
Воспреемники: Ясенской волости, деревни Вагостиц крестьянин Николай Алексеев и крестьянская девица Мария Косьмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1890 ст.
От кашля
Похороны
14.01.1890 ст.
На приходском кладбище