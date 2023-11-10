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Евгений Сергеевич

Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.12.1889 ст.

Дата смерти

12.01.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1889 ст.

Отец: Сергей Алексеевич

Мать: ??Дарья Косьминична

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Крещение
05.12.1889 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспреемники: Ясенской волости, деревни Вагостиц крестьянин Николай Алексеев и крестьянская девица Мария Косьмина
Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
12.01.1890 ст.
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
От кашля
Похороны
14.01.1890 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
На приходском кладбище
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