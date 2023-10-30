Овечкин Федор Алексеев
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1742
Отец: Овечкин Алексей
Мать: не указана
59 лет в 1801 г., вдов Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Овечкина Марфа Федорова
Мать ребёнка: Овечкина Наталья Осипова
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1782
Сын: Овечкин Сила Федоров
Мать ребёнка: Овечкина Наталья Осипова
19 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Овечкина Софья Федорова
Мать ребёнка: Овечкина Наталья Осипова
2 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Овечкина Наталья Осипова
13 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овечкина Наталья Осипова
Смерть
Неизвестно