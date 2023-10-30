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Овечкин Федор Алексеев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Овечкин Алексей

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
59 лет в 1801 г., вдов Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Овечкина Марфа Федорова

Мать ребёнка: Овечкина Наталья Осипова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1782

Сын: Овечкин Сила Федоров

Мать ребёнка: Овечкина Наталья Осипова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
19 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Овечкина Софья Федорова

Мать ребёнка: Овечкина Наталья Осипова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1788

Сын: Овечкин Никон Федоров

Мать ребёнка: Овечкина Наталья Осипова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Наталья Осипова

Смерть
Неизвестно
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