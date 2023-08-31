Фролов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Юрий Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

09.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1962

Отец: не указан

Мать: Валентина

Россия
Рождение ребёнка
01.09.1985

Сын: Фролов Антон Юрьевич

Мать ребёнка: Фролова Елена Викторовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1991

Сын: Фролов Илья Юрьевич

Мать ребёнка: Фролова Елена Викторовна

Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Елена Викторовна

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