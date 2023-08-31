Фролов Юрий Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1962
Отец: не указан
Мать: Валентина
Россия
Рождение ребёнка
01.09.1985
Сын: Фролов Антон Юрьевич
Мать ребёнка: Фролова Елена Викторовна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1991
Сын: Фролов Илья Юрьевич
Мать ребёнка: Фролова Елена Викторовна
Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Елена Викторовна