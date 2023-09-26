Маковей Клара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1950
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1950
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Маковей Александр Владимирович
Отец ребёнка: Маковей Владимир Мефодиевич
Рождение ребёнка
18.09.1987
Дочь: Абрамова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Маковей Владимир Мефодиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковей Владимир Мефодиевич