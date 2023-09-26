Маковей Клара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковей Клара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1950

Отец: Харитонов Пётр Семенович

Мать: Харитонова Серафима Лаврентьевна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Маковей Александр Владимирович

Отец ребёнка: Маковей Владимир Мефодиевич

Рождение ребёнка
18.09.1987

Дочь: Абрамова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Маковей Владимир Мефодиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Маковей Владимир Мефодиевич

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