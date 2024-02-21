Лазарев N — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарев N

Лазарев N

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1777 г.р.
1784 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Лазарев N

Мать ребёнка: не указана

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Лазарев Евдоким

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Лазарев Логин

Мать ребёнка: не указана

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