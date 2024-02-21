Лазарев N
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Лазарев N
Мать ребёнка: не указана
Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Лазарев Евдоким
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лазарев Логин
Мать ребёнка: не указана