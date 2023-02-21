Бондаренко Прокопий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1905
Дочь: Бондаренко Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Бондаренко Елена Артемовна
Место жительства
1905 ст.
Белгород-Днестровский, Одеська область
На 1905 год - мещанин города Аккерман Бессарабской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно