Бондаренко Прокопий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Прокопий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1905

Дочь: Бондаренко Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Бондаренко Елена Артемовна

Место жительства
1905 ст.
Белгород-Днестровский, Одеська область
На 1905 год - мещанин города Аккерман Бессарабской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Елена Артемовна

Смерть
Неизвестно
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