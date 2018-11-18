Дулов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1932
Дата смерти18.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1932
Отец: Дулов Григорий Трофимович
Мать: Дулова Надежда Акимовна
Рождение ребёнка
10.03.1970
Сын: Дулов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Дулова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дулов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дулова Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дулова Галина Федоровна
Смерть
18.11.2018