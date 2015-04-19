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Пахунова Софья Евгеньевна
Пахунова Софья Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.2015
Пол
Женский
Отец
Пахунов Евгений Анатольевич
1981 г.р.
Мать
Пикалова Татьяна Алексеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2015
Отец:
Пахунов Евгений Анатольевич
Мать:
Пикалова Татьяна Алексеевна
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