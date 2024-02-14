Валтышев Исидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валтышев Иван1
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликов (Валтышева) Таисия
Мать ребёнка: Валтышева (Шиляева) Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валтышев Григорий
Мать ребёнка: Валтышева (Шиляева) Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна
Мать ребёнка: Валтышева (Шиляева) Агриппина
Рождение ребёнка
16.10.1914
Дочь: Кирсанова (Валтышева) Анисья
Мать ребёнка: Валтышева (Шиляева) Агриппина
Смерть
Неизвестно