Валтышев Исидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валтышев Исидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валтышев Иван1

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликов (Валтышева) Таисия

Мать ребёнка: Валтышева (Шиляева) Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валтышев Григорий

Мать ребёнка: Валтышева (Шиляева) Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна

Мать ребёнка: Валтышева (Шиляева) Агриппина

Рождение ребёнка
16.10.1914

Дочь: Кирсанова (Валтышева) Анисья

Мать ребёнка: Валтышева (Шиляева) Агриппина

Смерть
Неизвестно

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