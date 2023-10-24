Кучеренко Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1912
Дата смерти21.11.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1912
Отец: Кучеренко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Николай Александрович
Отец ребёнка: Горелов Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горелова Люсьена Александровна
Отец ребёнка: Горелов Александр Борисович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.11.1983
Похороны
Неизвестно