Кучеренко Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1912

Дата смерти

21.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1912

Отец: Кучеренко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Николай Александрович

Отец ребёнка: Горелов Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горелова Люсьена Александровна

Отец ребёнка: Горелов Александр Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.11.1983
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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