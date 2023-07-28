Чиченкова (Чиченкова) Матрона Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1910
Сын: Чиченков Никилай
Отец ребёнка: Чиченков Федор Федорович
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чиченков Герман
Отец ребёнка: Чиченков Федор Федорович
Смерть
Неизвестно