Чиченкова (Чиченкова) Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиченкова (Чиченкова) Матрона Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1910

Сын: Чиченков Никилай

Отец ребёнка: Чиченков Федор Федорович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Чиченков Герман

Отец ребёнка: Чиченков Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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