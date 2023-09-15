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Сушко Сергей Владимирович
Сушко Сергей Владимирович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1972
Пол
Мужской
Отец
Сушко Владимир Тихонович
1950 г.р.
Мать
Ермакова (Зенина) Валентина Николаевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец:
Сушко Владимир Тихонович
Мать:
Ермакова Валентина Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
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