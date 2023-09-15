Сушко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушко Сергей Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Сушко Владимир Тихонович

Мать: Ермакова Валентина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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