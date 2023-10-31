Бобкова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1958

Дочь: Дыма Нина Константиновна

Отец ребёнка: Бобков Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобков Николай Константинович

Отец ребёнка: Бобков Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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