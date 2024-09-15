Елисавета Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букалов Илья Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Букалов) Лукерия
Отец ребёнка: Букалов Илья Яковлев
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Букалов) Анна
Отец ребёнка: Букалов Илья Яковлев
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно