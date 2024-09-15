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Елисавета Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букалов Илья Яковлев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Букалов) Лукерия

Отец ребёнка: Букалов Илья Яковлев

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Букалов) Анна

Отец ребёнка: Букалов Илья Яковлев

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно

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